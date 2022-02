Mindestens ein Drittel

Peking. Trotz der strikten Corona-Maßnahmen in China hofft das Internationale Olympische Komitee auf mindestens zu einem Drittel gefüllte Arenen bei den Winterspielen. „Wir sind noch nicht ganz am Ziel, das muss je nach Wettkampfstätte angepasst werden. Aber ich würde sagen, wenn wir eine oder zwei Personen pro drei verfügbare Plätze haben, wäre das schon ein gutes Ergebnis“, sagte IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi in einem am Dienstag vom olympischen Informationsservice veröffentlichten Interview. Die genaue Zahl könne auch davon abhängen, ob der jeweilige Wettbewerb drinnen oder draußen stattfinde.

Wegen der Corona-Pandemie sind in Peking keine Fans aus dem Ausland zugelassen. Auch in China gehen keine Tickets in den freien Verkauf, nur ausgewählte Zuschauer sollen Zugang erhalten. Es sei „großartig“, dass überhaupt Zuschauer dabei sein könnten, sagte Dubi. Das IOC bestehe zudem darauf, dass nicht allein Chinesen ausgewählt werden, sondern auch in Peking lebende Ausländer die Chance auf Tickets erhalten. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Politik. Alle Beteiligten an den Winterspielen bewegen sich in abgeschotteten Zonen und sollen keinen Kontakt zur chinesischen Bevölkerung haben. Auch bei den Zuschauern werde man durch Corona-Maßnahmen für Sicherheit sorgen, beteuerte Dubi. dpa

