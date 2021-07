Milwaukee Bucks führen in Finals mit 3:2

Phoenix (dpa) - Die Milwaukee Bucks haben das dritte NBA-Finalspiel gegen die Phoenix Suns in Serie gewonnen und sind nun noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft nach 1971 entfernt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team um Giannis Antetokounmpo gewann am Samstagabend (Ortszeit) in Phoenix mit 123:119. Es war der erste Auswärtssieg der Serie, in der Milwaukee nun mit 3:2 führt. Spiel sechs steht in der Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr/MESZ) an.

Die Suns führten nach dem ersten Viertel noch 37:21, doch Milwaukee schlug im zweiten Viertel mit 43:24 zurück und ließ sich die knappe Führung in der zweiten Halbzeit nicht mehr nehmen. Ein Ballverlust von Suns-Star Devin Booker, der 40 Punkte erzielte, entschied die Partie: Jrue Holiday nahm ihm beim Stand von 120:119 knapp 15 Sekunden vor Schluss den Ball ab. Seinen anschließenden Alley-oop-Pass vollendete Antetokounmpo mit einem Dunk. Der Grieche kam auf 32 Punkte, Unterstützung bekam er offensiv vor allem von Khris Middleton (29) und Holiday (27).

© dpa-infocom, dpa:210718-99-423231/3

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2