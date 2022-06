Mihambo will Titel bei Leichtathletik-DM erfolgreich verteidigen

Berlin. Der Weitsprung der Frauen mit Olympiasiegerin Malaika Mihambo zählt am abschließenden Tag zu den Höhepunkten der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion. An diesem Sonntag (10.00/15.30 Uhr) geht es dabei erneut auch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Eugene in den USA in knapp drei Wochen und für die Europameisterschaften Mitte August in München. Für Titelverteidigerin Mihambo sind die nationalen Titelkämpfe dabei ein weiterer Formtest.

Das ZDF zeigt die Entscheidungen am frühen Sonntagabend - darunter auch den Weitsprung der Frauen - im Fernsehen. Die gesamte Veranstaltung im Rahmen der Finals ist bei ARD und ZDF auch als Livestream zu sehen.

