Mihambo siegt in Hengelo

Frankfurt. Für die deutschen Top-Leichtathleten hat die die finale Phase eines einmaligen Titelkampf-Triples begonnen. Die Erfolge, Leistungen und Misserfolge auch bei den internationalen Wettkämpfen über Pfingsten schürten Hoffnungen und Sorgen zugleich. „Entscheidend ist nicht, was wir heute oder morgen realisieren. Das erste Bild für den Saisontrend werden wir erst nach den deutschen Meisterschaften in Berlin haben“, sagte Idriss Gonschinska, Vorstandschef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, am Montag.

Bei den nationalen Titelkämpfen vom 23. bis 26. Juni in Berlin werden die meisten Startplätze für die WM vom 15. bis 25. Juli in Eugene/USA und die Heim-EM vom 15. bis 21. August in München vergeben. Es wird eine nie erlebte Hatz im Drei-Wochen-Rhythmus. „Das ist ein sehr intensiver Wettkampfblock, den wir in dieser Art und Weise noch nicht realisiert haben“, sagte Gonschinska. „Das ist Neuland.“

Idealerweise gebe es ein paar Athleten wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder die deutschen Speerwerfer, „die von dem Triple träumen können“, meinte Gonschinska. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz bestätigte ihren Ausnahmestatus mit dem vierten Saisonsieg in Hengelo, wo sie mit 6,65 Metern gewann. Andere DLV-Größen müssen aber fürchten, dass schon in Berlin Endstation der Sehnsüchte ist. Dies gilt für Olympiasieger Christoph Harting (32). Beim Pfingstsportfest am Sonntag in Rehlingen konnte der Berliner den Diskus nur auf 57,82 Meter schleudern und wurde Letzter. dpa

