Mihambo führt DLV-Team an

Frankfurt. Mit einem großen Team von 90 Sportlern, aber wenigen Medaillenkandidaten fliegen die deutschen Leichtathleten zu den Sommerspielen nach Tokio. Der zweifache Kugelstoß-Weltmeister David Storl fehlt ganz, Diskus-Olympiasiegerin Christoph Harting und die zuletzt verletzte Topsprinterin Gina Lückenkemper sind nur Ersatz. Prominente Absagen gab es schon vor der Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am Samstag; einige Fragezeichen bleiben.

Angeführt wird das Aufgebot von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz, dem derzeit weltweit herausragende Speerwerfer Johannes Vetter aus Offenburg und Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz). Zu den wenigen Medaillenkandidaten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes zählt auch Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong aus Zweibrücken. Für Kugelstoßerin Christina Schwanitz (35) vom LV 90 Erzgebirge sind es bereits die vierten Spiele, für Hindernisläuferin Gesa Krause (28/Trier) die dritten.

Saisonbestleistung in Stockholm

Malaika Mihambo zählt zu den deutschen Medaillenhoffnungen. © dpa

Mihambo unterstrich am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit ihrem ersten Sieben-Meter-Satz in dieser Saison ihre Ambitionen für Tokio. Im dritten Versuch gelangen ihr 7,02 Meter. Der Sieg ging nach der umstrittenen Regel in der Meeting-Serie, wonach die Top Drei im letzten Durchgang die Platzierung austragen, an die Serbin Ivana Spanovic. Da Mihambos 7,02 mit einem Wind von 2,6 Meter/Sekunde unterstützt wurde, findet die Weite keinen Eingang in die Bestenlisten.

Große Freude löste das Tokio-Ticket bei Siebenkämpferin Carolin Schäfer aus. Die frühere WM-Zweite aus Frankfurt/Main hatte wegen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung ihre Teilnahme an den Qualifikationswettkämpfen in Götzis und Ratingen absagen müssen, ist aber in Japan dabei. „Caro hatte die Olympia-Norm im Jahr 2019 erreicht und nimmt zudem im World Ranking eine vordere Platzierung ein“, sagte Idriss Gonschinska, der DLV-Vorstandsvorsitzende Leistungssport. Ihre zuletzt gezeigten Leistungstests würden eine klare Tendenz nach oben zeigen.

Nur bergab ging es für Christoph Harting, den Bruder von 2012-Olympiasieger Robert Harting, seit seinem Gold-Coup von Rio. In dieser Saison wurde er auch von der nationalen Konkurrenz überflügelt. Nur wenn Daniel Jasinski (Wattenscheid), Clemens Prüfer (Potsdam) oder David Wrobel (Magdeburg) ausfallen, darf der 31-jährige Berliner für die am 30. Juli beginnenden Leichtathletik- Wettkämpfe nachrücken.

Der 30 Jahre alte Leipziger Kugelstoßer Storl, Silbermedaillengewinner von 2012 und zuletzt weit weg von der Weltspitze, konnte in dieser Saison wegen einer Rückenverletzung keinen Wettbewerb bestreiten und verpasst die Spiele. Lückenkemper kämpfte zuletzt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. dpa