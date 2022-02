Mihambo auf Rang drei

Berlin. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat den Saisoneinstand in ihrer Paradedisziplin auf dem dritten Platz beendet. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konnte mit ihrem letzten Versuch über 6,66 Meter beim Istaf Indoor in Berlin nicht mehr an die Weite der Schwedin Khaddi Sagnia heranreichen, die zwei Zentimeter weiter gesprungen war. Vor 1500 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena schob sich die deutsche Vizemeisterin Merle Homeier mit persönlicher Bestleistung von 6,66 Metern aufgrund der geringeren Zahl von Fehlversuchen im letzten Durchgang an Mihambo vorbei auf den zweiten Rang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mihambo startete mit drei Fehlversuchen und ließ den vierten Versuch aus. Im fünften Anlauf sprang die Athletin weit vor der Absprunglinie ab und landete bei 6,19 Metern. Als Fünfte ging die Weltmeisterin in den letzten Durchgang, konnte die Schwedin aber nicht mehr gefährden.

Am 20. Februar wird die Sportlerin des Jahres beim Istaf Indoor in Düsseldorf antreten. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2