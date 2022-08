Mihambo auf EM-Goldkurs im Weitsprung

München. Die 28-Jährige sprang im Münchner Olympiastadion 6,99 Meter - das hätte bei der EM vor vier Jahren im Berlin mit klarem Vorsprung zum Titel gereicht. Der Start von Mihambo bei den European Championships war nach einer Corona-Erkrankung zwischenzeitlich fraglich gewesen. Zu merken war davon bei ihrem überzeugenden Vorkampf nichts.

«Ich fühle mich ganz gut», sagte Mihambo. Nach einem ungültigen ersten Versuch setzte sie im zweiten Durchgang ein Zeichen der Stärke. «6,99 sprechen ja auch irgendwo für sich», sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz. Sie merke allerdings immer noch, dass sie nach ihrer Infektion nach den Einheiten müder als gewöhnlich sei.

Mihambo hatte bei der WM in Eugene ihren Titel von 2019 erfolgreich verteidigt. Jetzt will sie ihren zweiten EM-Sieg bejubeln. Die Medaillen werden am Donnerstag vergeben.

