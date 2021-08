Mihambo ändert Trainingspläne

Oftersheim. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat nach dem Triumph in Tokio die für Herbst angedachte Reise zu Leichtathletik-Legende Carl Lewis in die USA noch einmal aufgeschoben. Stattdessen will sie die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Uli Knapp, der die 27-Jährige auch auf die Spiele in Japan vorbereitet hatte, intensivieren.

„Die Lage ist immer noch schwierig, eine Einreise momentan gar nicht möglich“, sagte Mihambo am Montag über den ursprünglich schon für Sommer 2020 geplanten Trip zum neunmaligen Olympiasieger Lewis nach Houston. „Es haben sich für mich nach dem Olympiasieg aber auch noch mal einige Sachen verändert.“ Sie sei „sehr froh“ über die Arbeit mit Knapp. dpa