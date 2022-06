Mick Schumacher scheitert früh in Qualifikation von Baku

Baku. Der Haas-Pilot scheiterte in der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan schon im ersten Durchgang mit der langsamsten Runde der 20 Fahrer. Der 23-Jährige steht nach mehreren Unfällen unter Druck. Zum Auftakt des Wochenendes in Baku hatte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weite Teile des ersten Trainings wegen eines Wasserlecks an seinem Auto verpasst.

Nach dem Rückschlag in der Qualifikation dürfte es für Schumacher im achten Saisonlauf am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) schwer werden, endlich die ersten WM-Punkte zu erobern.

