MHC-Herren verpassen Finale um deutsche Meisterschaft

Mannheim. Die Herren des Mannheimer HC haben am Samstag beim Final Four auf eigener Anlage im Halbfinale gegen den Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim nach Penaltyschießen mit 5:6 (2:2, 1:1) verloren und damit das Finale um die deutsche Feldhockeymeisterschaft verpasst. Im Endspiel trifft Uhlenhorst Mülheim am Sonntag (16 Uhr, live auf www.twich.tv/trops4) auf den NRW Rivalen Rot-Weiss Köln. Die Domstädter hatten sich im ersten Herrenhalbfinale gegen den Berliner HC mit 6:4 (2:2) durchgesetzt.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren