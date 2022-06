MHC-Damen ziehen ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein - Herren unterliegen

Bonn. Die Damen des Mannheimer HC sind mit einem 5:1-Sieg im Halbfinale gegen den Harvestehuder THC ins Finale um die Deutsche Meisterschaft eingezogen. In Bonn trifft der MHC dann am Sonntag im Endspiel um 16.30 Uhr auf den Düsseldorfer HC.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke Damen vom Mannheimer HC feiern Finaleinzug 12 Bilder Mehr erfahren

Die Herren vom MHC haben dagegen ihr Halbfinale beim Final Four mit 0:3 gegen den Hamburger Polo Club verloren. Am Sonntag steht für den Mannheimer HC das Spiel um Platz drei gegen den Harvestehuder HTC an.

Alle Spiele des Final Four 2022 in Bonn gibt es im Livestream auf Sportschau.de und auf dem Kanal Spontent auf Twitch.tv.