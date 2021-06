Mehrwert mit Kramer

Der Mann hat keine Ahnung vom Fußball. Das ist nun also belegt, nicht schwarz auf weiß, sondern grafikbunt. Christoph Kramer ist Letzter in der Tipptabelle der ZDF-Experten nach der EM-Vorrunde. So blendet es der Sender ein, bevor die Achtelfinalpartie der Italiener gegen Österreich beginnt.

2014 selbst Weltmeister, jetzt TV-Experte beim ZDF: Christoph Kramer. © dpa

Das ist fraglos eine großartige selbstaufklärerische Tat des ZDF, ganz der Wahrheit verpflichtet, ehrlich und transparent. Muss man ja wissen, wenn man die Europameisterschaft am Fernseher verfolgt, dass dieser Kramer einem vorab nun wirklich nicht allkompetent verraten kann, wer später gewinnen wird.

Der Mann ist eine Vollpfeife als Prognostiker.

Das macht ihn für den Schreiber dieser TV-Kritik noch viel sympathischer als der 210-malige Bundesligaspieler und Ex-Nationalkicker sowieso schon daherkommt mit seinem Charme und seinen vielfach klaren, aber locker formulierten Worten. Dem Kramer hört man gerne zu, weil es einen Mehrwert bringt. Vom Fußball jenseits des Tippspiels hat der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach nämlich richtig viel Ahnung. Und er kann das sehr gut vermitteln.

Natürlich weiß der Mensch vor dem Fernseher (m/w/d) sowieso alles am besten. Deutschland ist bekanntlich die Nation der 80 plus x Millionen Bundestrainer, gerade wenn die großen Turniere laufen. Aber weil der Toptoptop-Experte zu Hause auf dem Sofa sitzt, ist es umso wichtiger, dass die Meute der TV-Erklärer wenigstens ein kleines bisschen ans heimische Totaldurchblickerniveau heranreicht.

Im ZDF hat Béla Réthy das K.o.-Duell Italien gegen Österreich kommentiert. Es war wie immer. Also zum Beispiel so: „Leonardo Spinazzola, der rechte Verteidiger. Der linke Verteidiger, Entschuldigung.“ Rethy ist ein guter Reporter, äääh, ein schlechter, Entschuldigung.

