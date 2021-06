Mehrkampf-Gold: Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz holt 23. deutschen Meistertitel

Dortmund. Die gebürtige Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz ist am Donnerstag deutsche Meisterin im Mehrkampf geworden. Was die Anzahl der nationalen Titel angeht, ist die 27-Jährige nun alleinige Rekordhalterin. Insgesamt sammelte die Turnerin vom MTV Stuttgart in ihrer Karriere bisher 23 an der Zahl. Damit überholte sie nun die Potsdamerin Ingrid Föst, mit der Seitz vor zwei Jahren gleichgezogen war. Fösts Rekord hielt bis dahin 56 Jahre an.

Seitz holte sich den aktuellen Titel im Rahmen der „Finals“ in der Dortmunder Westfalenhalle mit 53.500 Punkten. Silber ging an Pauline Schäfer (KTV Chemnitz) mit 53.400 Punkten. Sarah Voss (TZ DSHS Köln) holte Bronze mit 53.000 Punkten.