Mehrkampf-Gold bedeutet Rekord: Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz holt 23. Meistertitel

Dortmund. Die gebürtige Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz ist am Donnerstag deutsche Meisterin im Mehrkampf geworden. Was die Anzahl der nationalen Titel angeht, ist die 27-Jährige nun alleinige Rekordhalterin. Insgesamt sammelte die Turnerin vom MTV Stuttgart in ihrer Karriere bisher 23 an der Zahl. Damit überholte sie nun die Potsdamerin Ingrid Föst, mit der Seitz vor zwei Jahren gleichgezogen war. Fösts Rekord hielt bis dahin 56 Jahre an. Im Mehrkampf war Seitz schon vorher mit sieben Titeln alleinige Rekordhalterin.

Seitz holte sich den aktuellen Titel im Rahmen der „Finals“ in der Dortmunder Westfalenhalle mit 53,50 Punkten. Die Heidelbergerin hatte vor dem letzten Gerät noch auf Platz drei gelegen. Die bis dahin führende Pauline Schäfer (KTV Chemnitz) hatte am Boden jedoch durch unsaubere Landungen die Möglichkeit auf den Titel vergeben und holte somit Silber mit 53,40 Punkten. Bronze ging an Sarah Voss (TZ DSHS Köln), die auf 53,00 Punkte kam.

Die Meisterschaften in Nordrhein-Westfalen sind für die Turnerinnen und Turner zugleich als erste Olympia-Qualifikation. Vier Tickets gibt es für die Spiele in Tokio. Die Entscheidung fällt nach einer weiteren Überprüfung am 12. Juni in München.

Bei den Wettkämpfen in der Westfalenhalle waren pandemiebedingt keine Zuschauer zugelassen. Sämtliche Teilnehmerinnen, Kampfrichterinnen und alle anderen am Wettkampf Beteiligten mussten sich vor Betreten der Arena negativ auf das Coronavirus testen lassen. (mit dpa)

