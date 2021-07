Medaillen lassen aufatmen

Tokio. Tokio. Japans goldener Start in seine Problemspiele verschafft den Olympia-Machern von Tokio eine Atempause. Nach Monaten voller Ängste und Skandale wirken die Jubelmeldungen der Gastgeber aus dem ehrwürdigen Kampfsportzentrum Nippon Budokan und dem hippen Skateboard-Park in Ariake als Seelenbalsam für das IOC und die Organisatoren. Endlich können Medaillen gezählt werden, nicht nur Corona-Fälle. Die olympische Bilderflut sorgt gleich zum Auftakt für Quoten-Rekorde, auch wenn in Tokio die Zuschauer draußen bleiben müssen. Die leeren Arenen, die aseptischen Siegerehrungen, die Stimmung vom Band - das ist der Preis für dieses Olympia im Notstandsgebiet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Mark Adams, der gewiefte Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag bei einer Pressekonferenz von Yuto Horigomes Skateboard-Gold bei der Premiere der Sportart erfährt, meint er feixend: „Das kann gern jeden Tag so weitergehen.“ Getreu der Vorgabe seines IOC-Dienstherrn Thomas Bach, der mit japanischen Erfolgen die Hoffnung auf ein Ende von Kritik und Widerstand gegen die Tokio-Spiele verbindet.

Am Ende des ersten Wochenendes holt Japan sogar noch Doppel-Gold durch die Judo-Geschwister Uta und Hifumi Abe und ist hinter China Zweiter im Medaillenspiegel. Die ersten Bilder von Olympia verzeichnen laut IOC in Japan Topwerte bei Zuschauern am TV und im Internet.

Mit Erleichterung hat das deutsche Team auf die beiden Bronze-Medaillen der Synchronspringerinnen Lena Corona Hentschel und Tina Punzel und des Bogenschützen-Teams um Lisa Unruh . Vor fünf Jahren, bei den Spielen von Rio musste Team Deutschland lange auf die ersten Erfolge warten. Damals waren die deutschen Sportlerinnen und Sportler sogar drei Wettkampftage ohne einen Podestplatz geblieben. „Für das Team D ist es ein schönes Auftakt-Wochenende gewesen. Zählbares verleiht immer Rückenwind“, sagte Teamchef Alfons Hörmann. „Es wird aber naturgemäß weitere Chancen für Höhen und Tiefen geben“, so Hörmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schwimmer Hannes Mühlleitner vom Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar verpasste am Sonntag eine weitere Medaille nur knapp. Dennoch war der 24-Jährige nach Rang vier über 400 Meter Freistil glücklich. Die deutschen Beckenschwimmer warten seit 13 Jahren auf eine olympische Medaille.

Gern hätte schon am Samstag Sportschütze Christian Reitz die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team geschossen, verpasste sie mit der Luftpistole jedoch als Fünfter. „Die Erfahrung zeigt, wenn erstmal eine Medaille gekommen ist, lässt der Druck bei dem einen oder anderen im Team D nach“, sagte der Schnellfeuer-Olympiasieger von Rio. „Ich habe am Samstag aber gar nicht daran gedacht.“ Nun kann er sich gänzlich ohne Bürde auf die geplante Gold-Mission mit der Schnellfeuerpistole konzentrieren.

Nicht in die olympische Erfolgsspur zurückgefunden haben bisher die Fechter, die 2016 erstmals seit 1980 ohne Gold, Silber oder Bronze zurückgekehrt waren. Angeführt von Topfavorit Max Hartung schied das Säbel-Trio im Einzel frühzeitig aus.

Anders als die deutschen Männer verpassten die Turnerinnen das Mannschafts-Finale im Mehrkampf. Dafür qualifizierten sich Elisabeth Seitz (Altlußheim) und Kim Bui für das Einzel-Finale. Seitz ist auch im Endkampf am Stufenbarren dabei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Fußballer wahrten hingegen ihre Chance mit dem ersten Sieg im zweiten Spiel. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich gegen Saudi-Arabien 3:2 (2:1) durch. Die Basketballer verloren hingegen ihr Auftaktspiel gegen Italien mit 82:92 (43:46). Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl ist nun schon unter Zugzwang, um es ins Viertelfinale zu schaffen. dpa