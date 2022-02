Maskottchen Eisei

Zhangjiakou. Das Maskottchen war Zaungast. Nicht Bing Dwen Dwen, sondern der Eisei. Das offizielle Maskottchen der Olympischen Spiele von Peking ist der Renner, mehr oder weniger ausverkauft. Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler ist das inoffizielle Maskottchen der deutschen Biathletinnen und unbezahlbar. Vanessa Voigt, Startläuferin des Quartetts sagte nach ihrer ausgezeichneten Leistung, während der Wettkampf noch lief, dass man es machen wolle, wie es der Eisei vor dem Teamwettbewerb der Skispringer gesagt hatte: „Die Scheißmedaille wollen wir heute unbedingt“, machte die 24-jährige Thüringerin klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es klappte tatsächlich: Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann haben über die 4 x 6 Kilometer hinter den Schwedinnen und den Russinnen Bronze gewonnen. Ein starkes Stück, eine starke Leistung – die auch Markus Eisenbichler möglich gemacht hat, der mit seinen Sprung-Kumpanen zuschaute. „Bevor ich losgelaufen bin, habe ich den Eisei im Wechselbereich noch gesehen“, sagt Schlussläuferin Denise Herrmann. „Das hat uns gepuscht.“ Man kenne sich gut, „er ist ja quasi unser Nachbar am Heimstützpunkt. Und wir haben ihn heute Morgen bei unserer gemeinsamen Aktivierung aus dem Bett geholt – wir waren ein bisschen zu laut.“ Die Stimmung ist gut, ausgelassen. Die vier Medaillengewinnerinnen sitzen auf einer blauen Treppe mitten im Pressezentrum des Biathlonstadions von Zhangjiakou.

Entspannt auf der Treppe

Die Anspannung ist von ihnen abgefallen, die Vorfreude auf einen vergnügten Abend groß. Denn die deutschen Langläuferinnen, ihre Nachbarinnen auf demselben Flur im Olympischen Dorf, haben gerade sensationell Gold im Teamsprint gewonnen. „Wie geil war dieser Tag heute?“, fragt Vanessa Voigt, deren Leistung ein Ausrufezeichen und ein Startsignal gewesen ist: Übergabe an Position eins.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Hintergrund steht ein junger Mann mit roter Baseball-Kappe. Er ist freier Fotograf, macht unter anderem Bilder für den norwegischen Biathlonverband. Er ist Vanessa Voigts Zwillingsbruder. Mit Tränen in den Augen sagt Kevin Voigt: „Es ist sehr emotional, in diesem Moment hier mit dabei zu sein. Jetzt hat Vanessa ein Stück Erfolg in der Hand, etwas Greifbares.“ Es ist ihr erstes internationales Glanzstück im Aktivenbereich. Zuvor haben sich die Zwillinge im Ziel umarmen können. Ihre Gefühle miteinander teilen.

Geteilte Freude ist die schönste Freude. Und der tut es überhaupt keinen Abbruch, dass alle Medaillengewinnerinnen von der Schwäche der Norwegerinnen und der Französinnen profitieren, die beide zwei Strafrunden drehen mussten. Hinz, Preuß und Herrmann hatten lediglich jeweils zwei Nachlader, Schweden und Russland waren einfach noch ein bisschen besser.

Erinnerungen an 2018 – Franziska Preuß (27) lächelt. Nach Tagen der Tränen. Sie erzählt vom Frust nach dem Sprint („Alles der vergangenen Wochen musste raus“). Die Fußverletzung. Die Corona-Infektion. Nun alles vergessen. Denn sie habe viele Gespräche mit der Heimat geführt: „Schön, wenn sich das alles auszahlt.“ Vanessa Hinz (29), dreimalige Weltmeisterin, sagt nach ihrer ersten olympischen Medaille selig: „Davon träumt man als Kind.“ Vor vier Jahren hätte der Traum schon in Erfüllung gehen können, ja müssen. Doch in Pyeongchang leisteten sich die deutschen Frauen ein Festival der Fehlschüsse. Platz acht statt Gold. Ein Trauma. Das jetzt besiegt ist. „Ja, das ging damals ganz schön in die Hose“, sagt Denise Herrmann, die Team-Bronze nicht mit ihrem Einzel-Gold einer Woche zuvor über die 15 Kilometer vergleichen mag: „Eine Mannschaftsmedaille ist immer etwas Besonderes.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Trauma besiegt

Zu viert bekamen sie bei der Siegerehrung, die eigentlich Maskottchenzeremonie heißen müsste, wie üblich eine Bing Dwen Dwen-Skulptur überreicht. Eine Eisei-Skulptur wäre noch passender gewesen.