Martinec coacht MERC-Junioren

Mannheim. Tomas Martinec (Bild) ist zurück im Mannheimer Eishockey. Der ehemalige Profi der Adler Mannheim, der sechs Jahre für die Blau-Weiß-Roten auf dem Eis war und 2007 Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, übernimmt ab der kommenden Saison die U-20-Junioren des Mannheimer ERC. „Ich freue mich, nach sechs Jahren wieder in die Mannheimer Organisation zurückzukehren, in der ich viele tolle Eishockey-Momente erleben durfte“, sagte Martinec zu seiner neuen Aufgabe. Zuletzt war der Ex-Profi, der in Mannheim weiter seinen Lebensmittelpunkt hat, Trainer der U 18 in der Eishockey Akademie Steiermark. red (Bild: MERC)

