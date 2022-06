Maria erreicht zweite Runde - Sextett um Petkovic raus

London. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau bezwang die australische Qualifikantin Astra Sharma mit 4:6, 6:3, 6:4 und sorgte für das einzige deutsche Erfolgserlebnis am Dienstag. Andrea Petkovic, Dominik Koepfer und die Wimbledon-Debütanten Nastasja Schunk, Tamara Korpatsch, Daniel Altmaier und Nicola Kuhn schieden hingegen direkt zum Auftakt aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maria musste in ihrer Erstrunden-Partie eine Extra-Schicht einlegen. Die Partie der zweifachen Mutter war beim Stand von 1:1-Sätzen am Vortag wegen Dunkelheit unterbrochen worden, zum 4:3 im dritten Durchgang gelang ihr das entscheidende Break. «Wimbledon ist mein Lieblings-Grand-Slam und es ist das erste Grand-Slam-Match, das ich mit beiden Töchtern gewonnen habe. Das ist etwas Besonderes», schwärmte Maria. Zuletzt hatte sie 2018 in Wimbledon eine Partie für sich entschieden.

Petkovic verlor mit 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic. Die 34 Jahre alte Darmstädterin gab auf dem von ihr wenig geliebten Rasen insgesamt viermal den Aufschlag ab und erlaubte sich das komplette Spiel über zu viele leichte Fehler.

Bei ihrem Wimbledon-Debüt unterlag die 18 Jahre alte Qualifikantin Schunk der Rumänin Mihaela Buzarnescu klar mit 4:6, 2:6. Auch Tamara Korpatsch konnte ihre gute Leistung von Montagabend nicht fortsetzen und unterlag der Britin Heather Watson 7:6 (9:7), 5:7, 2:6. Nicola Kuhn verlor bei seinem ersten Grand-Slam-Auftritt überhaupt 3:6, 7:6 (7:1), 3:6, 2:6 gegen Brandon Nakashima aus den USA. Dominik Koepfer blieb beim 4:6, 5:7, 6:7 (1:7) gegen den Kolumbianer Daniel Galan ohne Satzgewinn.

Die Partie von Altmaier gegen den Schweden Mikael Ymer war am Vortag beim Stand von 0:2-Sätzen aus Sicht des 23 Jahre alten Kempeners wegen Dunkelheit unterbrochen worden. Auch bei der Fortsetzung konnte sich Altmaier nicht steigern und verlor 3:6, 5:7, 5:7.

Am ersten Wimbledon-Turniertag waren Angelique Kerber, Jule Niemeier, Oscar Otte und Maximilian Marterer weitergekommen.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-831369/10