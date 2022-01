Mannheimer HC Damen verlieren gegen Düsseldorf

Düsseldorf/Mannheim. Die Damen des Mannheimer HC haben gegen den Düsseldorfer HC verloren. Somit gewannen die Düsseldorferinnen nach dem Feldhockey-Titel auch die Hallen-Meisterschaft. Der Spitzenreiter der Bundesliga West setzte sich am Sonntag in Düsseldorf im Endspiel mit 5:1 (2:0) gegen den Südchampion Mannheimer HC durch. Matchwinnerin beim DHC war U21-Nationalspielerin Sara Strauss, die mit ihrem Hattrick (13./15./41. Minute) für eine 3:0-Führung sorgte, ehe Charlotte Gerstenhöfer (43.) per Strafecke verkürzte. Elisa Gräve (51.) und Pia Lhotak (60.) sicherten im Anschluss mit ihren Treffern den nach 2015 und 2019 dritten Hallen-Titel.

