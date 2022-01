Mannheim und Düsseldorf bestreiten Hallenhockey-Finale der Damen

Düsseldorf. Die Damen des Düsseldorfer HC und des Mannheimer HC stehen sich nach dem Feld-Finale nun auch in der Halle im Endspiel der deutschen Hockey-Meisterschaft gegenüber. Der MHC gewann am Samstag in Düsseldorf sein Halbfinale mit 2:1 nach Penaltyschießen gegen Rot-Weiss Köln. Zuvor hatte der DHC den Titelverteidiger Club an der Alster mit 7:4 (4:3) bezwungen und war damit das vierte Mal in Serie ins Hallen-Finale eingezogen.

"Unsere Stärke war auch heute wieder die Defensive", sagte Spielführerin Selin Oruz. Mit Blick auf das Endspiel zuhause und das nun mögliche Double ergänzte die Nationalspielerin: "Jetzt zählt es nur, das Ding zu holen. Der Sieg in der Heimatstadt wäre ein Traum." Matchwinnerin im Mannheimer Shootout war Sonja Zimmermann mit beiden Treffern. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2 (0:2).