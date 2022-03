Mannheim ist nur einmal im Jahr

Mannheim. Als Spieler hat es Thilo Späth-Westerholt dreimal zum DVV-Pokalfinale nach Mannheim geschafft. 2017, 2018 und 2019 nahmen der langjährige Libero und die Volleyballer des VfB Friedrichshafen die begehrte Trophäe mit an den Bodensee. Am Sonntag kommt er zum ersten Mal als Funktionär in die SAP Arena. „2019 war es der letzte Titel für mich als Spieler wie auch für den Club“, erinnert sich der 34-Jährige, der nach seinem Karriereende 2020 Geschäftsführer des deutschen Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers wurde, vor dem Männer-Finale zwischen Friedrichshafen und der SVG Lüneburg am Sonntag (16.45 Uhr/Übertragung auf Spontent bei Twitch). Schon 2012, 2014 und 2015 gewann Späth-Westerholt den DVV-Pokal mit dem VfB. Damals stieg das Finale noch im Gerry-Weber-Stadion in Halle/Westfalen. In die sportliche Vorbereitung will sich der Titelexperte allerdings nicht einmischen: „Da vertraue ich ganz unserem Trainer.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Erfahrungswert gibt Späth-Westerholt dann aber doch preis. „Wichtig wird sein, dass wir schon am Samstag in der Halle sind und ein bisschen die Atmosphäre erleben“, sagt er. Das „nicht gewohnte Umfeld“, so der Ex-Libero, mache nämlich „den besonderen Reiz“ aus: „In Mannheim kannst du nur einmal im Jahr spielen. Jeder Volleyball-Spieler hat nur wenige Spiele in seiner Karriere, die er in so einer großen Halle spielen kann.“

Früher Profi, heute Geschäftsführer: Thilo Späth-Westerholt. © Imago

Gegen Lüneburg könnte der VfB seinen 17. Pokaltitel feiern. Für die SVG ist es erst die dritte Finalteilnahme – und die nächste Chance auf den ersten Titelgewinn. Einen Favoriten gibt es nicht: Die zwei Duelle in der Bundesliga-Hauptrunde endeten mit einem Sieg für die Heimmannschaft. In der Zwischenrunde stehen Lüneburg und Friedsrichshafen in unterschiedlichen Gruppen. Dass die Lüneburger 2015 und 2019 dem VfB im Endspiel unterlagen, berührt ihren Cheftrainer Stefan Hübner wenig. „Aller guten Dinge sind drei, nicht?“, spielte der Ex-Nationalspieler die Bilanz herunter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Völlig unverhofft kommen die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden zu Pokalfinal-Ehren. Nachdem die Neuauflage des 2020er Frauen-Finals zwischen Meister Dresdner SC und Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart aufgrund von Corona-Fällen beim DSC abgesagt werden musste, beschlossen der Deutsche Volleyball-Verband und die Volleyball Bundesliga, das Liga-Nachholspiel zwischen Wiesbaden und Stuttgart in der SAP Arena anzusetzen (ab 14 Uhr/Sport 1).

Beim Finalisten von 2018 laufen die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren. „Wir haben am Mittwoch direkt mit unserem Buspartner und unseren Sponsoren Kontakt aufgenommen“, berichtet VCW-Heimspielkoordinator Yannic Scholz. Bis zu vier Fan-Busse stehen bereit. Die Vorfreude auf die etwas andere „Mission Mannheim“ sei groß, meint Scholz: „Für unsere Spielerinnen ist das sicher etwas Besonderes, einmal vor so vielen Zuschauern in so einer gigantischen Halle zu spielen. Darauf freuen wir uns, deshalb haben wir das gerne angenommen.“