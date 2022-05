Mané lässt Zukunft bis nach Königsklassen-Finale offen

Paris. «Ob ich bleibe oder nicht, werde ich erst nach dem Champions-League-Finale beantworten», sagte der Senegalese dem britischen TV-Sender Sky Sports. Der Vertrag des 30 Jahre alten Offensivspielers beim Zweiten der englischen Fußball-Meisterschaft läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Mané war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris gegen Real Madrid um die Trophäe in der Königsklasse.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-437576/2

