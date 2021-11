Malaika Mihambo reduziert Programm

Frankfurt. Olympiasiegerin Malaika Mihambo will in der Hallensaison nur im Sprint starten und nicht im Weitsprung. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Sonntag mit. „Ich habe vor drei Wochen ganz locker mit dem Training angefangen, um an Schwachstellen zu arbeiten“, sagte die 27-Jährige am Rande des Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt , bei dem sie als „Sportlerin der Herzen“ geehrt wurde. Die Weltmeisterin von 2019 von der LG Kurpfalz hatte sich nach dem Gold-Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Auszeit genommen. Mihambo will sich auf die WM im Juli 2022 in Eugene/USA und auf die EM einen Monat später in München konzentrieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Sportpresseball erhielt sie die Auszeichnung für ihr soziales Engagement. Unter dem Titel „Mihambos Herzsprung“ hatte sie während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie Kinder auf Youtube zu Bewegung animiert. dpa