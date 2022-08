Malaika Mihambo löst Final-Ticket bei der Leichtathletik-EM

München. Malaika Mihambo hat bei der Leichtathletik-EM in München mit einer beeindruckenden Leistung das Finale am Donnerstag erreicht. Die Weitsprung-Olympiasiegerin der LG Kurpfalz, die vor drei Wochen in Eugene (USA) ihren WM-Titelverteidigt hatte, qualifizierte sich am Dienstag im Olympiastadion mit einem Sprung auf 6,99 Meter. Nachdem die Oftersheimerin zunächst einen ungültigen Versuch hingelegt hatte, übertraf sie im zweiten locker die geforderte Qualifikationsweite von 6,75 Metern.

