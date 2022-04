Mainz ohne Sorgen nach Augsburg

Mainz. Die Fußballer des FSV Mainz 05 gehen ohne personelle Sorgen in das Bundesliga-Nachholspiel beim FC Augsburg. Dies erklärte Cheftrainer Bo Svensson am Dienstag. Alle Akteure, die beim 1:1 bei Borussia Mönchengladbach einsatzbereit waren, sollen auch am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) auflaufen können. Zudem kehrt Mittelfeldspieler Dominik Kohr nach einer Gelbsperre zurück und könnte direkt wieder von Anfang an spielen.

„Die Partie war im März verschoben worden, weil Mainz 20 Corona-Fälle zu beklagen hatte. Auf die Frage, ob es wegen der damaligen Differenzen der Clubs besonders emotional auf dem Rasen zugehen werde, antwortete der Däne: „Von unserer Seite aus nicht.“ Mainz könnte mit einem Auswärtssieg Rivale Eintracht Frankfurt überholen und näher an die internationalen Ränge heranrücken. dpa

