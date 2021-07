Mannheimer Morgen Plus-Artikel Viertelfinale - Beim einzigen Abstecher aufs europäische Festland katapultiert sich England in Rom mit einem 4:0 gegen die Ukraine in den Rang eines Titelanwärters Magische Wembley-Nächte in Planung

Nach Harry Maguires 2:0 war das EM-Viertelfinale in Rom fast entschieden – am Ende gewann England mit 4:0 gegen die Ukraine. © dpa