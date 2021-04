Lutz Buschkow soll für Ruhe sorgen

Kassel. Lutz Buschkow gibt im Deutschen Schwimm-Verband sein Comeback als Leistungssportdirektor. Nach langem Hin und Her im DSV hilft nun der 63-Jährige aus und soll bei der Rückkehr in das von 2008 bis 2016 bereits ausgeübte Amt für Ruhe in turbulenten Zeiten sorgen. „Wenn ein Flugzeug in 10 000 Metern Höhe in Turbulenzen gerät und jemand gesucht wird, der im Cockpit aushilft, kann man sich als Passagier wegducken oder sagen, ich bin den Jumbo schonmal geflogen, ich springe ein“, sagte Buschkow.

Der frühere Chef-Bundestrainer der Wasserspringer soll das neugebildete „DSV-Projektteam Olympia 2021“ auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio anführen. Für den Zeitraum danach soll die Stelle des Leistungssportdirektors ausgeschrieben werden.

Nach der Trennung des Verbandes von Thomas Kuschilgen und einer missglückten Nachfolgeregelung hatte auch der dreimalige Olympiasieger Michael Groß Bereitschaft signalisiert. Der Verband entschied sich aber für die interne Variante. „Von der Personalie Lutz Buschkow haben wir erst in der Präsidiumssitzung erfahren“, sagte Aktivensprecherin Sarah Köhler laut DSV-Mitteilung. Somit sei es nicht möglich gewesen, ein umfassendes Meinungsbild der Athletinnen und Athleten einzuholen. Als „mündige“ Aktive würden sie erwarten, „dass wir in den Entscheidungsprozess einbezogen werden und wollen uns ein Meinungsbild über diese Thematik schaffen“, betonte Köhler. Sie hatte zusammen mit einigen Bundestrainern die Rehabilitierung von Kurschilgen gefordert und die Groß-Option ins Gespräch gebracht.

Videokonferenzen mit Trainern

Buschkow nahm bereits Kontakt zu den Bundestrainern auf. Für die kommende Woche, wenn Buschkow mit den Wasserspringern wegen des Kampfes um Olympia-Startplätze in Tokio weilt, sind Videokonferenzen vorgesehen. „Aus meiner Zeit als Leistungssportdirektor kenne ich die Abläufe und die Trainer in den verschiedenen Disziplinen. Das erleichtert vieles.“ dpa

