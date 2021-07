Lukas Podolski wechselt zu Gornik Zabrze in Polen

Berlin (dpa) - Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wechselt zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Video des Vereins, wo Podolski ein Trikot mit der Nummer zehn trägt, hieß es: «Es ist soweit. Willkommen zuhause.» Dem Vernehmen nach unterschrieb der Weltmeister von 2014 einen Einjahresvertrag. Er twitterte unter das verlinkte Video: «Danke und bis zum Wiedersehen.»

Schon am Montag hatte sich der Wechsel angebahnt, als der Club in einem Clip verlauten ließ «The legend countinues...», bei Podolski hieß es «The saga continues». Podolski wurde in Gleiwitz, einem Nachbarort von Zabrze, geboren.

Podolski hatte zuletzt eine Saison lang für Antalyapor in der Türkei gespielt und war nach Auslaufen seines Vertrages seit 1. Juli vereinslos. Zabrze ist für den 130-maligen Nationalspieler die achte Station seiner Profikarriere. Gornik hatte in der vorigen Saison den zehnten Platz in der polnischen Meisterschaft belegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© dpa-infocom, dpa:210705-99-271278/4