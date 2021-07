Long froh über Chance

Tokio. Christopher „Hurly“ Long kann Olympia zwangsläufig noch ein bisschen länger genießen. Der 26-jährige Golfer musste seine zweite Runde wegen Gewitters abbrechen. Bis dahin konnte er sich im Feld der 60 Starter nicht entscheidend verbessern und lag im Mittelfeld. Am Samstagmorgen (Ortszeit) soll es für den gebürtigen Heidelberger weitergehen.

Dass Long überhaupt bei Olympia abschlägt, hat er Martin Kaymer zu verdanken. Da der beste deutsche Profi für Tokio absagte, rückte der elf Jahre Jüngere vom GC Mannheim-Viernheim nach. „Martin hat so von Rio geschwärmt. Ich muss ihn – wenn ich ihn das nächste Mal sehe – fragen, weshalb er diesmal nicht mitmacht. Aber ich bin sehr froh, dass es so ist, für mich ist das eine tolle Gelegenheit“, freut sich Long über seine olympische Premiere.

Berufswunsch steht früh fest

Tokio kennt der Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter von der WM 2014, als er mit dem Team auf Platz elf landete: „Die Stadt hat bleibende Eindrücke hinterlassen, ist unfassbar riesig.“ Das olympische Turnier will er genauso in Angriff nehmen, wie jedes andere. „Es geht darum, mit der bestmöglichen Vorbereitung das Beste zu geben und zu sehen, wie es läuft. Ich gebe immer mein Bestes.“

Dass Golf nicht nur seine große Leidenschaft ist, sondern auch ein ganz früher Berufswunsch war, „war unausweichlich“, wie er selbst sagt. „Mein Vater Ted ist Golftrainer, er hat mir schon mit ein paar Monaten Videos gezeigt, mit einem Jahr bekam ich meinen ersten Schläger. Auch wenn ich acht Jahre Fußball spielte, zudem Basketball und Football liebe, wollte ich schon immer Golf-Profi werden.“

Nach dem Abitur nahm Long die Chance wahr, aufgrund eines Stipendiums in den USA aufs College zu gehen. Von 2014 bis 2018 studierte er dort. „Das waren ganz wichtige Jahre, denn die besten Amateure findet man in den Colleges. Ich konnte dort meinen Traum vom Golf leben und gleichzeitig studieren. Das Lern-Pensum war hart, aber alles zusammen hat meine Eigenständigkeit gefördert.“ Sein Ehrgeiz ist groß, sein Ziel ebenfalls: „Ich würde gerne die Masters spielen und die US Open gewinnen.“ sd