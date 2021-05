Lokalmatador Richard Vogel bleibt bescheiden

Richard Vogel schreibt gerade Mannheimer Reitsportgeschichte. Denn der 24-Jährige vom Reiter-Verein Mannheim gewann beim 57. Maimarkt-Turnier auf Ride Smart Never Walk Alone in 59,48 Sekunden die Vier-Sterne-Prüfung um den Preis der Stadt Mannheim. Damit ließ er Marcus Ehning (Borken) auf Misanto Pret a Tout (2./60,25) und Wilm Vermeir/Joyride S (3., Belgien/60,81) hinter sich. Und Vogel holte

...