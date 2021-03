  Löwen wollen Revanche im Landes-Derby

Mannheim. Eine Wundertüte enthält meistens ein paar Süßigkeiten und etwas belangloses Spielzeug. So richtig enttäuschend ist die billige Unterhaltung für die Kleinsten also selten. Dass der Begriff deshalb immer wieder im Zusammenhang mit den wechselhaften Liga-Leistungen der Rhein-Neckar Löwen fällt, ist daher fast ein bisschen kurz gegriffen, denn Punktverluste wie zuletzt in Minden oder die 32:34-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen vor fast drei Wochen sind mehr als die üblichen Stimmungsschwankungen. Sie tragen schließlich in der Summe dazu bei, dass die Badener nach Minuspunkten gerechnet schon sechs Zähler Rückstand auf die SG Flensburg-Handewitt haben sowie sogar sieben Punkte hinter den THW Kiel rangieren - und das Spitzen-Duo damit wie viele andere schon deutlich aus den Augen verloren haben.

Besonders ärgerlich am Patzer in Göppingen war, dass der Eindruck hängen blieb, die Gelbhemden seien ohne die richtige Einstellung in das erwartete Kampfspiel bei den Schwaben gegangen. Ein Eindruck, der nun am Samstagabend (20.30 Uhr, SAP Arena) zurechtgerückt werden soll - auch wenn es dafür keine Bonuspunkte mehr geben wird. „Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht zeigen, als wir das in Göppingen getan haben“, verspricht deshalb auch Löwen-Trainer Martin Schwalb einen entsprechenden Auftritt.

Bei seinen Profis ist die Pleite bei Frisch Auf ebenfalls noch in unguter Erinnerung. „Da denkt jeder noch daran und das muss uns eine Warnung sein. Das war nicht unser Spiel, dass wir da gezeigt haben und das müssen wir am Wochenende besser machen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch besser machen werden“, sagt beispielsweise Rückraum-Hüne Mait Patrail.

Allerdings wird es gegen Göppingen nicht nur auf die Einstellung ankommen, denn die Schwaben haben durchaus mehr Potenzial als der jüngste Gegner Minden. „Wir haben dort zurecht verloren, Göppingen spielt eine starke Saison“, stellt Coach Schwalb im Rückblick nochmals fest und betont auch die individuellen Qualitäten der Schwaben, die nach Minuspunkten drei Zähler hinter den Badenern rangieren und am Donnerstag die Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Josip Sarac (23) ab dem 1. Juli bekanntgaben. „Frisch Auf ist sehr stabil in dem, was sie tun und haben herausragende Spieler in ihren Reihen. Das ist ein Spiel, da muss man sehr genau aufpassen, was man tut“, setzt Schwalb darauf, von Anfang an vor allem in der Abwehr hellwach zu sein, um Göppingen nicht stärker als nötig zu machen.

Nur Nielsen fraglich

Immerhin: Bis auf Jesper Nielsen (Rückenprobleme), hinter dem noch ein kleines Fragezeichen steht, sind alle Löwen-Profis einsatzbereit und sollten mit dem entsprechenden Kräftepotenzial antreten können. Beim letzten Gruppenspiel in der European League gegen GOG Svendborg (32:24) am Dienstag konnte Schwalb schließlich gleich fünf Stammkräfte schonen.