  Löwen untermauern ihre Ambitionen

Mannheim. Niklas Kirkeløkke saß nach der Partie noch lange mit seinen dänischen Landsleuten auf dem Parkett der SAP Arena zusammen. Gemeinsam mit den Profis von GOG Svendborg dehnte sich der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen ausgiebig aus und plauderte mit den Handballern aus dem hohen Norden. Man spricht die gleiche Sprache, man kennt sich aus der Nationalmannschaft - und irgendwie passte diese Szene zum Charakter der vorangegangenen 60 Minuten.

AdUnit urban-intext1

Für die Löwen, die schon vor dem Anpfiff als Erster der Gruppe D feststanden und nun am 23. und 30. März auf den kroatischen Vertreter RK Nexe aus Nasice treffen, war das 32:34 (17:13) ohnehin ein besseres Freundschaftsspiel. Und dass es GOG, das noch von den Kadetten Schaffhausen auf Platz drei verdrängt wurde, es nun mit Moskau statt mit Montpellier zu tun bekommt, dürfte auch die Dänen nicht aus der Bahn werfen.

Löwen-Keeper Nikolas Katsigiannis bei einer seiner 14 Paraden. © Sörli Binder

Auch ohne Fünf klar überlegen

Die Löwen konnten es sich sogar leisten, mit Torhüter Andreas Palicka, Jesper Nielsen, Spielmacher Andy Schmid, Uwe Gensheimer und Lukas Nilsson gleich fünf Stammkräfte zu schonen ohne - von den ersten schlampigen zehn Minuten einmal abgesehen - so richtig in Gefahr zu geraten. Vor allem der Unterschied auf der Torhüter-Position stellte nach rund 20 Minuten die Weichen. Am Ende hatte Nikolas Katsigiannis nicht weniger als 14 Paraden auf dem Konto, gemeinsam mit Youngster David Späth, der „Katze“ am Ende ablöste, kamen die Löwen-Keeper auf eine Quote von 45 Prozent. Allein in der zweiten Halbzeit war mehr als jeder zweite Ball eine Beute der Schlussleute. „In der zweiten Halbzeit hat uns Katze sehr geholfen, deshalb war es nach der Pause dann auch deutlicher“, wusste auch Mait Patrail, was mitentscheidend für die letztlich klare Angelegenheit war.

AdUnit urban-intext2

Auch im Achtelfinale werden die Badener nicht um die Favoritenrolle herumkommen, doch das ist schließlich auch der Anspruch des Bundesligisten, der in diesem Wettbewerb durchaus realistische Titelchancen hat. „Wir haben uns die Top-Ausgangsposition durch den Gruppensieg verschafft, um uns für das Final-Four zu qualifizieren. Das ist unser nächstes Ziel“, lässt Trainer Martin Schwalb keine Zweifel an den Löwen-Ambitionen, warnt aber davor, den übernächsten Schritt vor dem nächsten zu gehen. „Jetzt geht es in die K.o.-Phase - und die hat ihre eigenen Gesetze“, bemüht Schwalb eine alte Weisheit und hat sich bereits ein Bild vom nächsten Gegner verschafft. „Das ist eine junge, wilde Mannschaft mit Qualität“, sagt der Löwen-Coach über den nächsten Gegner, der das letzte Gruppenspiel gegen Montpellier allerdings sang- und klanglos mit 25:37 verlor.

Dementsprechend sollten sich die Löwen auch den 13. und 20. April (SAP Arena) freihalten, wenn es im Viertelfinale dann gegen den Gewinner aus der Partie Medwedi Tschechow (Russland) gegen den französischen Vertreter USAM Nimes Gard gehen würde.