  Löwen-Trainer Schwalb: „Zuletzt stand hier niemand ganz oben“

Die Erwartungen an die Handballer der Rhein-Neckar Löwen sind nach den Erfolgsjahren riesig. Trainer Martin Schwalb stellt sich dieser Herausforderung, verweist im Interview aber auch darauf, dass der letzte Titelgewinn schon ein wenig her ist.

Sieht die Löwen auf einem guten Weg: Trainer Martin Schwalb. © Binder

AdUnit urban-intext1

Herr Schwalb, wie es sich gehört, bekamen Sie zum Weihnachtswunsch noch einen Wunsch erfüllt. Die Löwen verpflichteten zur neuen Saison Juri Knorr. Was wird er dieser Mannschaft geben?

Erfolge als Spieler und Trainer Privates: Martin Schwalb wurde am 4. Mai 1963 in Stuttgart geboren und ist seit Februar 2020 Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Martin Schwalb wurde am 4. Mai 1963 in Stuttgart geboren und ist seit Februar 2020 Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Erfolge als Trainer: je einmal deutscher Meister, Champions-League-Sieger und Gewinner des Europapokal der Pokalsieger; zweimal deutscher Pokalsieger (alles mit dem HSV Hamburg). Vereins-Erfolge als Spieler: dreimal deutscher Meister, dreimal deutscher Pokalsieger, zwei Europacup-Titel.

Martin Schwalb: Das ist für die Löwen ein schönes Zeichen, wenn solch ein Spieler sich für diesen Club entscheidet. Er passt in diese Mannschaft, weil wir auf seiner Position Bedarf haben. Und Juri bringt einfach viel mit: Er ist ein starker Eins-gegen-eins-Spieler, geht gut in die Tiefe, hat eine tolle Übersicht, spielt mit dem Kreis und übernimmt in jungen Jahren Verantwortung. Er ist sicherlich ein Hoffnungsträger, aber wir sollten Juri auch nicht mit Erwartungen überfrachten und denken, er holt die Kohlen aus dem Feuer. Der Junge ist 20 Jahre alt. Das sollte man niemals vergessen, auch wenn er sehr reif und fokussiert wirkt.

Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Das bedeutet also, dass Sie Ihren Vertrag verlängern.

AdUnit urban-intext2

Schwalb (lacht): Juris Karriereverlauf wird nicht wesentlich von mir abhängen. Da nehme ich mich nicht so wichtig. Er wird unabhängig von mir eine große Karriere machen.

Jetzt sind Sie aber schön ausgewichen. Also konkret gefragt: Wann unterschreiben Sie?

AdUnit urban-intext3

Schwalb: Wir sind in Gesprächen und jetzt wird es auch bald mal griffig. Wir werden da zeitnah zu einer Entscheidung kommen.

AdUnit urban-intext4

In der Liga stehen ab nächster Woche drei schwere Auswärtsspiele in Melsungen, Göppingen und Berlin. Das klingt ambitioniert.

Schwalb: Ambitioniert ist genau das richtige Wort. Da sind wir in keiner Partie der Topfavorit und müssen uns in allen Begegnungen beweisen. Gegen jeden der drei Gegner können wir Probleme bekommen. Aber mal ehrlich: Es macht Spaß, sich mit solchen Mannschaften zu messen. Das will jeder Sportler.

Die Löwen können aber viel verlieren.

Schwalb: Ach, darüber mache ich mir keine Gedanken. Die ganzen Topmannschaften spielen noch gegeneinander. Da muss jetzt niemand mit Rechenspielen anfangen. Ich gehe die Sache eher positiv an und sage: In diesen drei Spielen können wir sehr viel gewinnen.

Mit den Europapokal-Aufgaben stehen zehn Begegnungen in 26 Tagen an. Wie finden Sie das?

Schwalb: Auch ambitioniert. Das ist das Wort des Gesprächs, oder (lacht)? Aber mal ernsthaft: Wir haben einen breiten Kader, lange nicht mehr zusammengespielt und wir freuen uns über jede Aufgabe. Ich will einfach nicht jammern, weil wir froh sind, dass wir spielen dürfen.

Worauf wird es angesichts des Mammutprogramms in den nächsten Monaten ankommen?

Schwalb: Der Mannschaftsgeist wird entscheidender als ohnehin schon sein. Es kommt darauf an, wie man mit dieser Situation umgeht. Deswegen sage ich ja: Nicht jammern, sondern motiviert und mit Freude die Aufgaben angehen. Ich gehe davon aus, dass uns das gelingt.

Was hat Ihnen bislang an Ihrer Mannschaft gefallen?

Schwalb: Wir haben es in ganz vielen Spielen geschafft, Dominanz auszustrahlen und unseren Stil durchzudrücken. Damit sind wir zwar noch lange nicht fertig, weil wir uns noch mitten in einem Entwicklungsprozess befinden. Aber ich bin der Meinung: Wer sich für die Löwen interessiert, der sieht, was wir vorhaben, wie wir spielen und wofür wir stehen. Nicht immer ist alles top, wir sind auch mal ins offene Messer gerannt. Aber unter dem Strich steht: Die Löwen haben eine Identität, einen Wiedererkennungswert in den vergangenen Monaten entwickelt.

Was muss besser werden?

Schwalb: Die Konstanz und das Vertrauen in das, was wir tun. Wenn wir ein, zwei, drei Fehler machen, fangen wir an zu wackeln. Aber das ist normal bei einer Mannschaft, die in dieser Konstellation noch nicht so lange zusammenspielt. Wenn wir das in den Griff bekommen, haben wir den nächsten Schritt gemacht.

Also den Schritt, den Kiel und Flensburg voraus sind?

Schwalb: Es war schon vor der Saison klar, dass uns Flensburg und Kiel einen Schritt voraus sind. Stand jetzt spiegelt das auch die Tabelle wider. Wir befinden uns mit Melsungen, Berlin und Magdeburg ein Stückchen dahinter. Aber: An einem guten Tag können wir alle schlagen. Beim unglücklichen Unentschieden gegen Flensburg hat nicht viel gefehlt.

Die Löwen waren 2016 und 2017 Meister, 2018 folgte der Pokalsieg. Was bedeutet das für die jetzige Mannschaft.

Schwalb: Die Titel der Vergangenheit bergen durchaus eine gewisse Problematik, sie sind ein kleiner Backstein in unserem Rucksack. Die Erwartungen sind einfach riesig - und das kann ich nach zwei Meisterschaften auch verstehen, weshalb es unsere Aufgabe ist, besser zu werden und diese Erwartungen zu erfüllen. Das gelingt uns momentan nicht immer. Aber auch das kommt doch nicht überraschend. In meiner Kabine sitzen viele Jungs, die hatten in ihrer bisherigen Karriere mit deutschen Meisterschaften nichts zu tun. Die sind nicht auf dem Meister-Poster im Trainingszentrum zu finden, weil hier in den vergangenen zwei Jahren niemand ganz oben stand.

Was bedeutet das?

Schwalb: Dass es ein sehr weiter Weg ist, wieder nach ganz oben zu kommen. Da hilft es nichts, von der Meisterschaft zu reden. Damit ist es keinesfalls getan. Ich finde auch nicht, dass wir uns die Meisterschaft zum Ziel machen sollten. Es geht erst einmal darum, eine geile Mannschaft zu werden. Gelingt uns das, wird es immer schwerer, uns zu besiegen. Und dann steht man auch zwangsläufig weit oben. Das dauert allerdings und es ist ja auch nicht so, dass die Meister-Löwen der Jahre 2016 und 2017 in kurzer Zeit da ganz oben hingekommen sind. Diese Mannschaft wurde auch über Jahre aufgebaut.

Also ist die Champions-League-Teilnahme das Ziel?

Schwalb: Nicht falsch verstehen, ich nehme auch die Meisterschaft (lacht). Aber warum das schwierig wird, habe ich gerade erklärt. Und ich sehe uns momentan auch nicht zwingend in der Champions League. Wenn wir da hinwollen, müssen wir zwei, drei Entwicklungsschritte machen. Denn eine Mannschaft, die in der Champions League spielen will, darf nicht nach so einer Enttäuschung wie gegen Flensburg in Hannover verlieren. Das muss man dann ausblenden, wenn man Erster oder Zweiter werden will. Wir haben das nicht geschafft. Und das zeigt, dass wir noch nicht so weit sind.

Wann sind die Löwen so weit?

Schwalb: Ich wäre für morgen (lacht). Aber ich weiß, dass das nicht klappt, weil ich realistisch bin. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, dass das hier ein Langzeitprojekt ist. Manchmal gehen gewisse Dinge ganz schnell. Bei uns sieht man aber ab und zu, dass es an Automatismen fehlt, womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema wären. Die Jungs müssen hin und wieder auf dem Feld überlegen, was sie zu tun haben. Aber so wird man kein Meister.

Vielleicht reicht es ja für den Titel in der European League.

Schwalb: Wir wollen die Vorrundengruppe gewinnen und dann natürlich das Final Four erreichen. Dieser Wettbewerb ist unsere größte Titelchance. Es gibt aber auch nicht so viele: Der Pokal fällt aus und deutscher Meister wird eher schwierig..

Was ist Ihr größter Wunsch bis Juli?

Schwalb: Dass wir alle Spiele gewinnen.

Ich hätte gedacht, dass alle Spiele ausgetragen werden.

Schwalb (lacht): Stimmt, das ist ja in diesen Zeiten leider unsicher. Also sage ich: Alle Spiele austragen und gewinnen.