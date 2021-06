Mannheim. Es ist ein Anfang. Und vor allem ein Symbol. Nach Monaten der gespenstischen Stille in der Mannheimer SAP Arena werden die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (16 Uhr) in der Handball-Bundesliga erstmals seit langer Zeit wieder vor Zuschauern spielen. 250 Fans dürfen die Begegnung verfolgen. Gleiches gilt für die noch ausstehenden Heimpartien gegen den SC Magdeburg (19. Juni) und den THW

...