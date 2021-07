Löwen reisen in die Türkei

Mannheim/Wien. Die Rhein-Neckar Löwen bekommen es in der 1. Qualifikationsrunde der European League mit dem türkischen Erstligisten Spor Toto SK zu tun. Das ergab am Dienstag die Auslosung in der Zentrale des Europäischen Handballverbandes (EHF) in Wien. Der Bundesligist genießt am 28./29. August zunächst Heimrecht, am 4./5. September folgt das Rückspiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sollte sich der zweifache deutsche Meister gegen die Türken durchsetzen, müsste er noch eine zweite Qualifikationsrunde bestreiten, um sich die Teilnahme an der Gruppenphase zu sichern. In der zweiten Qualifikationsrunde steigen auch die Bundesligisten Füchse Berlin und TBV Lemgo Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist bereits für die Gruppenphase gesetzt.

Horzen kommt aus Celje

Am Dienstag gaben die Löwen zudem die Verpflichtung des slowenischen Nationalspielers Kristjan Horzen bekannt. Der 21 Jahre alte Kreisläufer soll spätestens im Sommer 2022 von Sloweniens Rekordmeister RK Celje zu den Mannheimern wechseln, wie die Badener mitteilten. Horzen hat bereits einen Zweijahresvertrag bei den Löwen ab 2022 unterschrieben. Ob er möglicherweise schon in diesem Jahr nach Deutschland wechselt, dürfte nun auch von weiteren Verhandlungen mit Celje abhängen. „Seine Entwicklung ist vielen Clubs in Europa nicht verborgen geblieben“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. dpa