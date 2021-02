Mannheim. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Rhein-Neckar Löwen in der European League ein Spiel am grünen Tisch verloren. Der europäische Handball-Verband wertet die Partie bei RK Pelister Bitola aus Nordmazedonien mit 0:2 Punkten und 0:10 Toren gegen den Bundesligisten. Die Löwen konnten zur Begegnung wegen der derzeit gültigen Quarantäne-Bestimmungen nicht antreten.

Der zweifache deutsche Meister war wegen der Corona-Pandemie am vergangenen Dienstag nicht nach Nordmazedonien gereist, weshalb er laut EHF schuldhaft an der Spielabsage ist. Konsequenzen hat die Niederlage jedoch nicht, die Löwen standen schon vorher als Sieger der Gruppe D fest. Im Achtelfinale Ende März treffen die Löwen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf RK Nexe. Die Kroaten liegen aktuell auf Platz vier in Gruppe C, können auf keinen Fall mehr Fünfter und ziemlich sicher nicht mehr Dritter werden. cr