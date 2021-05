Löwen-Krise zur Unzeit

Eine durch Unbeständigkeit geprägte und deshalb schon jetzt durchwachsene BundesligaSaison in eine irgendwie dann doch noch erfolgreiche Spielzeit zu verwandeln - diese Chance bietet sich den Rhein-Neckar Löwen noch immer am nächsten Wochenende. Doch wer trotz des Heimvorteils auf die Badener setzt, dürfte ein ziemlich unverbesserlicher Zweckoptimist sein. Denn die Löwen sind von den vier Clubs, die an Pfingsten in Mannheim in der European League nach der kleinen Krone greifen, sicherlich das Team, das mit dem geringsten Selbstvertrauen in die Halbfinalspiele geht.

Mannschaften wie Stuttgart oder Erlangen zu dominieren, war zuletzt immer der Anspruch der Löwen, die sich in dieser Saison allerdings viel zu oft auf das Niveau ihrer Herausforderer haben herunterziehen lassen. Deshalb greift das Argument mit den Verletzungssorgen zu kurz, was zum Glück auch bei den Verantwortlichen und Aktiven so gesehen wird. Die Krise zur Unzeit hat dagegen tiefere Ursachen, die in der Entwicklung nach den beiden Meisterschaften zu suchen ist. Anspruch und Handeln mit Blick auf die Kaderplanung lagen hier oft zu weit auseinander und aktuell könnte es sein, dass sich die Löwen mit der Quasi-Beförderung von Klaus Gärtner an die Seitenlinie während der laufenden Runde in eine weitere gefährliche Situation hineinmanövriert haben.

Das soll keinesfalls heißen, dass Gärtner der Aufgabe nicht gewachsen ist. Aber wenn man ihm ohnehin voll vertraut, hätte es nicht dieser aktiven Eingewöhnungszeit bedurft, deren mögliche Folgen man aus dem Arbeitsleben kennt: Der alte Chef ist noch da und verweist zurückgelehnt gebetsmühlenartig auf seine nun andere Funktion, während der neue nach Respekt verlangt, aber immer noch irgendwie im Schatten und unter Beobachtung steht. Auch in der Mannschaft verursacht diese Konstellation offensichtlich Irritationen, die allerdings nicht aufzulösen sind. Jeder Schritt zurück Richtung Martin Schwalb beim Coaching würde Gärtner mit Blick auf die nächste Spielzeit massiv beschädigen.