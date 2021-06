Mannheim. Beim 31:22 gegen die MT Melsungen gehörte David Späth zu den Matchwinnern der Rhein-Neckar Löwen, die am Sonntag nach zuletzt 1:9 Punkten in der Liga endlich wieder einen Sieg bejubeln konnten. Doch viel Zeit zum Feiern blieb dem jungen Torwart des Handball-Bundesligisten nicht. Schon am Montag stand eine Mathe-Prüfung an - und auf dem Weg zum Fachabitur muss der 19-Jährige auch am

...