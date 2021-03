Mannheim. Auf dem Parkett ungeschlagen ziehen die Rhein-Neckar Löwen ins Achtelfinale der European League ein und treffen dort auf RK Nexe Nasice aus Kroatien. Nach Abschluss der Vorrunde hat der Handball-Bundesligist als Erster der Gruppe D nur den Punktverlust in Schaffhausen und eine Niederlage am grünen Tisch auf dem Minuskonto, weil die Badener aufgrund der coronabedingten Reisewirren nicht in Bitola angetreten sind. Auch die letzte Partie der Gruppenphase gewannen die Badener am Dienstagabend ungefährdet mit 32:24 (17:13) gegen den ebenfalls schon für die K.o.-Runde qualifizierten dänischen Vertreter GOG Gudme. In einem besseren Freundschaftsspiel taten sie sich dabei nur in der ersten Halbzeit schwer.

Nikolas Katsigiannis war ein starker Rückhalt für die Löwen. © Binder

„Auch wenn wir für meine Begriffe anfangs etwas zu viel technische Fehler eingestreut haben, konnten auch die Jungs, die sonst weniger zum Einsatz kommen, ihre Qualitäten unter Beweis stellen“, blickte Trainer Martin Schwalb auf die 60 Minuten und war auch mit der Gruppenphase insgesamt zufrieden. „Ich freue mich sehr, weil wir keine einfachen Gegner hatten – auch wenn das jetzt so aussieht.“

Die Löwen, bei denen Torwart Andreas Palicka sowie Jesper Nielsen geschont wurden und die Stammkräfte Andy Schmid, Uwe Gensheimer, Albin Lagergren und Lukas Nilsson 60 Minuten zuschauen durften, starteten allerdings ohne die nötige Konzentration in die Partie und liefen zunächst immer einem Rückstand hinterher. Als fast von jeder Position einer der teilweise fahrlässigen Fehlwürfe notiert und auch die Passquote teilweise zum Abgewöhnen war, hatte Coach Schwalb genug gesehen und zog beim Stand von 3:5 (10.) konsequent die erste Auszeit.

Energisch erinnerte der 57-Jährige sein Team an die einfachen Dinge – und der Weckruf zeigte Wirkung. Mit einer Dreier-Serie gingen die Löwen erstmals in Führung, beim 11:8 (20.) schien die Partie in die gewünschte Richtung zu laufen. Doch nachdem GOG nochmals ausglich, konnte sich der Primus der Gruppe D erst gegen Ende der ersten Halbzeit so richtig befreien. So fand Jerry Tollbring die nötige Treffsicherheit und sorgte mit drei Treffern in Folge für das 15:11 (26.). Die Löwen hatten nun auch Vorteile auf der Torhüterposition und kamen bis zum 17:13-Halbzeitstand entsprechend zu einfachen Erfolgen über den Gegenstoß.

Im zweiten Durchgang blieb es dann bei dieser Kräfteverteilung. An Nikolas Katsigiannis im Tor ging kaum noch ein Ball vorbei und die Löwen zogen davon. Beim 21:15 (37.) war eine kleine Vorentscheidung gefallen – und als wieder einmal Tollbring zum 26:18 einwarf (44.), war endgültig der Haken dran. Nun durfte auch Rechtsaußen Patrick Groetzki vom Feld und machte für den A-Jugendlichen Veith Schlafmann Platz, der sich bei seinem Debüt gleich mit seinem ersten Treffer auf europäischer Ebene bestens einführte. Der Rest der Partie war bis zum 32:24-Endstand Ergebnisverwaltung mit ein paar Glanzpunkten wie der Strafwurf-Parade von Youngster David Späth oder Tollbrings Kempa-Tor zum 32:22.