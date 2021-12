Löwen bedenken Dauerkarteninhaber

Eine zweifelhafte Marke dürfen an diesem Wochenende die Rhein-Neckar Löwen für sich reklamieren: Der Mannheimer Handball-Bundesligist ist am Samstagabend (20.30 Uhr) beim Heimspiel gegen die Füchse Berlin als erster Mannheimer Top-Club von den Einschränkungen für die SAP Arena betroffen und darf laut Verordnung nur vor 750 Zuschauern spielen. Verkauft waren mehr als 4500 Tickets.

„Die Löwen bedauern diesen aus Veranstalter- und Besucher-Sicht enttäuschenden und nur schwer zu ertragenden Zustand. Sie werden sich aber selbstverständlich an die politischen Vorgaben halten“, hieß es am Freitagnachmittag in einer Mitteilung des Tabellenelften, in der die Löwen auch über die Modalitäten der Platzvergabe informierten. So wird ein Teil der 750 Karten an VIP- und Business-Partner verteilt, der Rest wurde am Freitag über ein Los-Verfahren an Dauerkarteninhaber vergeben. Wer von den Dauerkartenbesitzern bei dieser und den nächsten Verlosungen für die Dezember-Heimspiele leer ausgeht, bekommt am Ende der Saison das Geld für nicht besuchte Spiele erstattet.

Inhaber von Einzeltickets können laut den Löwen aufgrund der geringen Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden, ihre bereits erworbenen Karten aber unkompliziert über ein eigens dafür angefertigtes Formular zurückgeben. Aufgrund des zu erwartenden Aufkommens bittet der Handball-Bundesligist allerdings um Geduld bei der Bearbeitung. Weitere Fragen werden unter tickets@rhein-neckar-loewen.de beantwortet. th