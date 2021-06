Löw eröffnet die Kimmich-Debatte

Düsseldorf. Bevor sie sich ans bereits gerichtete nächtliche Büffet im Teamhotel verabschiedeten, erlebten die deutschen Nationalspieler seit langer Zeit zum ersten Mal ein kleines bisschen Fußball-Atmosphäre. 1000 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena verabschiedeten die Mannschaft nach dem 7:1 (5:0)-Torfestival gegen Lettland mit warmem Applaus in Richtung Herzogenaurach bei Nürnberg, wo der DFB-Tross am Dienstag sein EM-Quartier bezog. „Da merkt man erst einmal, was man so lange vermisst hat“, sagte Mittelfeld-Organisator Toni Kroos über die kleine Kulisse, die im Auftaktspiel am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich in München auf über 14 000 Fans anwachsen wird.

Joshua Kimmich (r.) lässt den Letten Raivis Jurkovskis beim Länderspiel in Düsseldorf stehen. © dpa

Der Kantersieg gegen auf diesem Niveau nicht konkurrenzfähige Letten gab ein wenig Rückenwind für das schwere Turnier, bei dem in der Vorrunde auch noch Titelverteidiger Portugal und Ungarn auf die DFB-Elf warten. Aber der Bundestrainer tat gut daran, den Erfolg im letzten EM-Test nicht überzubewerten – zu schwach war der Gegner, um echte Erkenntnisse aus der Partie ziehen zu können. „Dieser Sieg soll uns nicht dazu bewegen, dass wir glauben, es ist alle Arbeit getan. Jetzt fängt die Arbeit noch mal richtig an“, sagte Joachim Löw.

DFB-Splitter Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft hält sich das Interesse der TV-Zuschauer an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft noch in Grenzen. Durchschnittlich 6,47 Millionen Menschen verfolgten den 7:1-Sieg der DFB-Auswahl gegen Lettland am Montagabend bei RTL und sorgten für einen Marktanteil von 23,2 Prozent. Lettlands Medien haben die 1:7-Schlappe im Länderspiel gegen Deutschland als „Debakel“ beklagt. „Eine hoffnungslose Niederlage“ für Lettland sah das Nachrichtenportal „Apollo.lv“ bei der Partie am Montagabend in Düsseldorf, die der stark aufspielenden DFB-Auswahl als letzter Test vor der Fußball-EM diente. „Deutschland betrübt Letten sieben Mal“, schrieb das Sportportal „sportacentrs.com“. Nach seinem ersten Tor im DFB-Trikot lieferte Robin Gosens den Spruch des Abends. „Die Familie war da, endlich auch mal wieder ein paar Zuschauer im Stadion, und ich habe eine Hütte geknipst – da ist mir schon einer abgegangen, auch wenn’s nur ein Freundschaftsspiel war“, sagte der Profi von Atalanta Bergamo, der 100 Kilometer vom Spielort Düsseldorf in Emmerich am Niederrhein aufgewachsen ist.

Bessere Stimmung als 2018

Dem Bundestrainer war vor allem die Entstehung des einzigen lettischen Treffers, als Aleksejs Saveljevs Torhüter Manuel Neuer in dessen 100. Länderspiel mit einem Fernschuss überwand, ein Dorn im Auge. „So was kann man insgesamt besser verteidigen“, rüffelte Löw, die Zuordnung habe nicht gestimmt. „So was darf normalerweise nicht passieren.“ Vor allem gegen Gegner auf dem Niveau von Turnierfavorit Frankreich. „Wenn man gegen Mannschaften wie Frankreich unaufmerksam ist, wenn man Konzentrationsfehler macht, reichen manchmal wenige Momente und man ist auf der Verliererstraße.“

Doch mit welchem Personal will der scheidende Weltmeister-Coach von 2014 das enorm schwierige Auftaktspiel angehen? Vieles spricht dafür, dass es weitgehend die Startelf aus dem Lettland-Spiel sein wird. „Natürlich weiß man, dass die meisten Spieler auch gegen Frankreich auf dem Platz sein werden. Aber es gibt noch Überlegungen“, sagte Löw. Die Dreierkette in der Abwehr um Mats Hummels, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter steht auf jeden Fall, im linken Mittelfeld ist Robin Gosens gesetzt. Das Gleiche gilt im Angriff für Thomas Müller, der gegen Lettland sein erstes Länderspiel-Tor seit über drei Jahren erzielte. Auf den offensiven Außenbahnen scheinen Serge Gnabry und Kai Havertz die Nase leicht vorne zu haben, Timo Werner und Leroy Sané sind die ersten Alternativen.

Die größten Fragezeichen schweben noch über der Besetzung des Mittelfelds. Gegen Lettland gab Löw mit Kroos und Ilkay Gündogan zwei Strategen den Vorzug im Zentrum, der zweikampfstärkere Joshua Kimmich musste nach rechts ausweichen. Ob diese deutlich offensivere Variante auch gegen die französische Weltklasse für die nötige Robustheit bürgt? Mindestens umstritten. Zumal Kimmich in seiner neuen alten Rolle – als Rechtsverteidiger hat der Bayern-Star seine DFB-Karriere gestartet – anfangs sichtlich fremdelte, bevor er sich dort besser einfand. Löw ließ offen, ob Kimmich auf rechts auch sein EM-Modell sein wird. „Bei Joshua weiß man, dass er – ob im Mittelfeld oder rechts oder sogar in der Dreierkette – einfach keine Anlaufzeit braucht. Das macht seine Klasse aus. Heute war es einfach mal ein Test“, sagte der Bundestrainer.

Die Kimmich-Debatte erinnert ein wenig an die Lahm-Frage bei der WM 2014 in Brasilien. Damals beorderte Löw den gelernten Rechtsverteidiger zunächst in die Zentrale, ruderte aber während der K.o.-Phase zurück, weil das hochkarätige Angebot im Mittelfeld groß war, auf der rechten Außenbahn aber ein Ersatz auf internationalem Niveau fehlte. So ähnlich ist es auch diesmal. Ohne Kimmich wäre der Leipziger Lukas Klostermann – der gegen Lettland wegen Knieproblemen fehlte – die einzige realistische Option auf der rechten Position vor der Dreierkette.

Kapitän Neuer äußerte abseits der Personaldiskussionen ein „gutes Gefühl“. Der Routinier geht optimistisch ins Turnier. Anders als vor der WM 2018 sei die Stimmung intakt. „Ich habe einen sehr guten Eindruck. Wir vertrauen einander“, sagte Neuer. „Es wird nicht leicht, wir haben eine schwere Gruppe, aber es ist auch unangenehm, gegen uns zu spielen.“

