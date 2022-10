Liverpool setzt Zeichen

Liverpool. Der FC Liverpool hat seine Krise spektakulär beendet und Torungeheuer Erling Haaland ausgebremst. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag vor der lautstarken Kulisse des Anfield Stadions mit 1:0 (0:0) gegen den zuvor unbesiegten englischen Fußballmeister, für den Haaland zuvor in neun Premier-League-Spielen 15 Tore erzielt hatte. Klopp sah in der Schlussphase die Rote Karte wegen wütender Proteste. „Wir haben einen großen Kampf geliefert“, sagte Verteidiger Virgil van Dijk.

Der Coach hatte nach dem schlechtesten Liverpooler Saisonstart seit zehn Jahren die Wende gefordert. Und seine Profis lieferten. Der überragende Mohamed Salah (76. Minute) traf für die verletzungsgeschwächten Hausherren, die unter anderem auf Luis Diaz und Naby Keita verzichten mussten. „Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen“, sagte Salah, gab aber zu: „Wir müssen im Moment nicht an den Titel denken.“

Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit entwickelte sich in der zweiten Hälfte eine giftige Partie. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Salah erstmals die Chance, Liverpool in Führung zu bringen. Doch City-Torwart Ederson parierte mit den Fingerspitzen.Drei Tage nach dem spektakulären 7:1 bei den Glasgow Rangers in der Champions League zeigte Liverpool gegen Man City ein mitreißendes Spiel. Zweimal vergaben die Reds in der Schlussphase die Chance auf die Vorentscheidung, weil Darwin Núñez den Ball nicht zum frei stehenden Salah spielte und Trent Alexander-Arnold eine Vorlage nicht verwerten konnte. dpa