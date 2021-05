Tränen schossen in ihre Augen. Diesmal waren es Tränen der Freude, bittere Tränen hatte sie in den vergangenen Jahren schon genug vergossen. Lisa Mayer hätte am liebsten die ganze Welt umarmt, als sie beim Sportfest „Road To Tokyo“ am Samstag die Ziellinie überquerte. Die 100-Meter-Strecke hatte sie so schnell zurückgelegt wie nie zuvor. 11,12 Sekunden? 11,12 Sekunden! Die 25-Jährige holte

...