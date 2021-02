Mannheim. Den Sprung in die Volleyball-Bundesliga hat der Heidelberger Linus Hüger bereits erfolgreich gemeistert. Nun wird der 17-Jährige sogar beim DVV-Pokalfinale seiner United Volleys Frankfurt gegen die Netzhoppers KW-Bestensee in die SAP Arena einlaufen. „Ich bin auf jeden Fall dabei. Ob ich einen Einsatz bekomme, hängt dann vom Spielverlauf ab und wie die anderen performen“, hofft der Junioren-Nationalspieler, seinen Teil zum ersten Pokalsieg der noch jungen Frankfurter Vereinshistorie auf dem Feld beitragen zu können.

Mit den United Volleys kämpft Linus Hüger um den Pokal. Dass in der SAP Arena keine Zuschauer zugelassen sind, bedauert der Heidelberger. © Corinna Seibert

Mit Fans ein anderes Level

Dabei steht Hüger erstmals in seiner noch jungen Karriere im ganz großen Rampenlicht. Auf eine gewaltige Kulisse in der Halle muss Hüger allerdings weiterhin verzichten. Seit seinem Debüt in der Bundesliga im Oktober 2020 sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Fans zugelassen, ebenso wie beim Finale am 28. Februar in Mannheim. „Für mich ist es gar nicht mal so schlecht, dass es in der normalen Saison keine Zuschauer gibt. Einfach, weil das Spiel noch mal auf einem ganz anderen Level wäre, wenn da noch fünftausend Fans zuschauen“, zieht das Talent einfach das Positive aus der Situation und bedauert dennoch: „Es ist unfassbar schade, dass das Sportevent des Jahres im Volleyball ohne Zuschauer stattfindet.“

Die zwei Niederlagen in der Bundesliga-Saison gegen Finalgegner KW-Bestensee bereiten dem 1,94 Meter großen Außenangreifer ebenfalls kein Kopfzerbrechen. „In der Hinrunde waren wir noch eine ganz andere Mannschaft. Es waren nicht alle Spieler dabei, die jetzt spielen und die Spieler damals waren in einer ganz anderen Form. Beim zweiten Duell war es ein Spiel auf Augenhöhe, das wir am Ende knapp im Tiebreak verloren haben. Bestensee hat seine Qualitäten, aber für uns ist viel möglich“, strahlt der ehemalige Spieler vom Heidelberger TV eine große Zuversicht aus.

Umzug ins Internat zahlt sich aus

Seit seinem Wechsel ins Volleyball-Internat in Frankfurt 2019 geht die Leistungskurve Hügers steil nach oben. „Die Jungs vom Internat wie Linus haben ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Wir sind froh, diesen Spielern frühzeitig die Gelegenheit geben zu können, Bundesliga zu spielen“, freut sich auch UV-Gründer Jörg Krick über den Segen zahlreicher Talente mit Perspektive, die sukzessiv ihre Chance auf Spielzeit von Coach Juan Manuel Serramalera erhalten. Unter den Augen des Internatstrainers Dominic von Känel, der gleichzeitig auch Hügers U-18-Bundestrainer ist, spielte sich der gebürtige Heidelberger nicht nur im Verein in den Vordergrund, sondern nahm im vergangenen Sommer auch an der Europameisterschaft in Italien teil.

Im Frankfurter Volleyball-Internat lebend, kann sich Hüger neben dem Schulbesuch unter perfekten Bedingungen voll auf den Sport fokussieren und behält dabei seine ehrgeizigen Ziele stets im Auge. „Ich habe auf jeden Fall das Ziel, professionell Volleyball zu spielen und währenddessen ein Studium zu machen. Das Hauptaugenmerk werde ich aber auf Volleyball legen, weil es mir unfassbar Spaß macht. Ich habe auch das Ziel, mal in Italien zu spielen“, denkt Hüger schon über weitere Sprünge auf der Karriereleiter nach.