Lillys Lust auf Lifestyle

Tokio/Heilbronn. Der Beschützerinstinkt, den eine Mutter in sich trägt, ist der Grund, warum Anne Stoephasius auch mal abblockt. Damit es nicht zu viel wird. „Dass sie auch noch ein bisschendurchatmen kann“, sagt die Mama. Und sich in Ruhe vorbereiten auf ihren Premieren-Auftritt. Weil Lilly Stoephasius, seit wenigen Wochen 14 Jahre alt, als Jüngste im deutschen Team nach Tokio reiste und ihr Sport erstmals ins olympische Programm rutschte, war das Interesse groß – und doch nicht vergleichbar mit dem Hype um Franziska van Almsick. Die Schwimmerin ist 1992 in Barcelona nur unwesentlich älter als die Skateboarderin. Die Jugendliche, nach den Ferien Neuntklässlerin, fühlt sich geehrt, kümmert sich aber nicht weiter um all die Schlagzeilen oder darum, dass sich die Olympia-Macher von der hippen Disziplin mehr Begeisterung beim jungen Publikum erhoffen. Mit dem Trubel um ihre Person geht Lilly Stoephasius cool um.

Skateboarden ist für Lilly Stoephasius „in allererster Linie ein Hobby“. © dpa

Teammitglied mag sie sein, nicht mehr, wenn sie am Mittwoch (2 Uhr) in der Königsdisziplin Park durch den urbanen Ariake Park skatet. Ihr Ziel hat Lilly Stoephasius im Mai mit der Qualifikation für die Spiele bei der Pro Tour in Des Moines in Iowa (USA) erreicht. Nun darf die WM-Dritte von 2019 in ihrem Areal, das aussieht wie ein ausgetrockneter Swimmingpool mit einigen Hügeln und Kurven, präsentieren, was ihr wichtig ist. „Skateboarden ist in allererster Linie ein Hobby, das ich gerne mache und das mein Lifestyle ist“, sagt Lilly Stoephasius. Darum geht es bei dem Trendsport. „Du kannst die Tricks fahren, die du willst, und niemand sagt dir, was du tun musst. Jeder fährt einen anderen Style, was voll cool ist“, sagt die junge Berlinerin.

Dass dieses kreative, konfliktfreie Dasein von den leistungssportlichen Gedanken durchkreuzt wird, befürchten die Kritiker. Sie wollen nicht, dass ihr Sport vom Spektakel Olympia zerstört wird. Wenn Lilly Stoephasius ehrlich ist, wuchs vor Tokio ihre Leidenschaft zum Teilzeitjob. 15 Stunden die Woche übte sie ehrgeizig ihre Tricks, in den Ferien waren es bis zu zehn Einheiten. Die 14-Jährige aber sagt: „Wenn ich trainiere, denke ich nicht daran, sondern fahre, weil es mir Spaß macht.“ Natürlich mag sie in Japan das Beste aus ihrem jugendlichen Körper herausholen – und vielleicht unter die Top Ten fahren. „Aber wenn das nicht klappt, bin ich nicht enttäuscht“, sagt Lilly Stoephasius.

Immer wieder betont die Vizeeuropameisterin den Fun-Faktor, den sie mit ihren Brettern hat. Mit elf Monaten stellt sie ihr Vater Oliver zum ersten Mal auf ein Board, mit drei bekommt sie ihr erstes eigenes. Auf vielen Fotos ist ein zierliches Mädchen im kurzen Rock oder in bunten Shorts lächelnd auf Siegerpodesten zu sehen. Mit elf wird sie erstmals deutsche Meisterin, zwei weitere nationale Titel kommen hinzu, im Skateboarden gibt es keine Altersklassen.

Papa mit in Tokio

„Sie ist ein außergewöhnliches Talent“, sagt Sebastian Barabas, Leistungssportreferent Skateboard im Deutschen Rollsport- und Inlineverband. „Sie ist sehr ehrgeizig und hat einen unheimlichen Eigenantrieb, sich selbst weiterzuentwickeln.“ USA, China, Brasilien – weltweit ist die Schülerin, deren jüngere Schwester Thora ebenfalls skatet, unterwegs. „Dass man mit den Besten an den Start geht, kann manchen auch mental ziemlich rausbringen. Lilly hat einige Vorteile, die sie in ihren jungen Jahren schon mitbringt“, sagt Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horrwarth. Entweder er oder die Eltern sind ständige Begleiter der Minderjährigen.

In Tokio wohnt der Papa mit ihr in einem Hotel nahe des olympischen Dorfes. Dort beruhigt er seine Tochter, „wenn sie mal etwas nicht schafft und kurz davor ist, aus der Haut zu fahren“. Sportlich geht es darum, mit dem Board eine Symbiose zu bilden, den Härtegrad der Achsen perfekt zu justieren. Darüber hinaus, ihr in der neuen olympischen Welt auch die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. Dann ist da noch eine Kleinigkeit: Lilly Stoephasius besitzt noch keine Kreditkarte.