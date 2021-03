Duisburg. Islands neuer Nationaltrainer Arnar Vidarsson gibt im WM-Qualifikationsspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalelf sein Debüt. Der 43-Jährige hatte zuvor die U-21-Auswahl gecoacht, Ende des vergangenen Jahres ist er aufgestiegen. Für Island ist es das 500. Spiel der Verbandsgeschichte. Besonders vermissen dürften die Gäste bei dem Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg ihren Freistoßspezialisten Gylfi Sigurdsson (31) vom FC Everton, der aus familiären Gründen nicht an den Länderspielen teilnimmt. Sigurdsson war zwischen 2010 und 2012 für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga aufgelaufen. Auch der Augsburger Alfred Finnbogason fehlt wegen einer Wadenverletzung. Der einzige in Deutschland spielende Isländer im Aufgebot ist Gudlaugur Victor Pálsson vom Zweitligisten SV Darmstadt 98. dpa