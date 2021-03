Nove Mesto. Die deutsche Biathlon-Männerstaffel hat erstmals seit mehr als vier Jahren ein Weltcuprennen gewonnen. Das Quartett mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath setzte sich am Freitag im tschechischen Nove Mesto mit nur fünf Nachladern souverän vor Russland und Norwegen durch. Anderthalb Wochen nach dem WM-Staffel-Debakel mit Platz sieben in Pokljuka zeigte sich die Mannschaft wie ausgewechselt und lag nach 4x7,5 Kilometern 1:21,7 Minuten vor den Russen. Den bislang letzten deutschen Erfolg hatte es im Januar 2017 in Antholz gegeben.

AdUnit urban-intext1

Vor allem der 32-jährige Lesser stand im Fokus. Er hatte als Startläufer bei der Weltmeisterschaft in Slowenien einen Einbruch erlitten, so dass sein Team gleich zu Beginn des Wettkampfes aus dem Rennen war. Nun glänzte er und brachte Deutschland früh in Führung. Diese Position hielt das Team mit Schlussläufer Nawrath souverän, während sich Weltmeister Norweger bei schwierigen Windverhältnissen drei Strafrunden leistete. dpa