Are. Ski-Ass Lena Dürr schrie vor Freude, die Teamkolleginnen fielen ihr um den Hals. Die Sportlerin vom SV Germering ist beim ersten von zwei Slaloms an diesem Wochenende im schwedischen Are zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis in diesem Winter gefahren. Die Münchnerin wurde am Freitag Fünfte und stellte damit ihr bislang bestes Slalom-Resultat von 2015 in Maribor ein.

1,67 Sekunden betrug Dürrs Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova, die sich damit wieder an die Spitze des Gesamtklassements setzte. Endlich habe sie „mal zwei gute Läufe runtergebracht“, sagte Dürr im ZDF. Ihr Schrei im Ziel habe „gezeigt, dass einfach mal raus musste, was sich die letzten Rennen an Enttäuschung angestaut hatte“. dpa