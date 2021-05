Leipzig plant mit 1000 Zuschauern

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig darf im Bundesliga-Heimspiel gegen den THW Kiel am Donnerstag (19 Uhr/Sky) auf 1000 Zuschauer in der Heimarena hoffen. Das sagte Geschäftsführer Karsten Günther am Dienstag während der Spieltags-Pressekonferenz des Handball-Bundesligisten.

AdUnit urban-intext1

Noch offene formelle Fragen sollen bis Mittwochvormittag geklärt werden. Sollten Zuschauer zugelassen werden, erhalten nur Dauerkartenbesitzer Einlass, die bereits vorinformiert sind. Diese müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test und personalisierte Tickets vorlegen. In der Halle ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Corona-Inzidenz in Leipzig ist nach dem langen Pfingstwochenende deutlich unter die 50er-Marke gefallen. dpa