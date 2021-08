Laura Philipp läuft allen davon

Kuopio/Finnland. Laura Philipp hat sich den Europameisterschaftstitel über die Ironman-Distanz gesichert. Die Triathletin vom Soprema Team des TSV Mannheim, die als Profi für das Heilbronner hep Sports team an den Start geht, erkämpfte sich am Samstag durch diesen Erfolg im finnischen Kuopio-Tahko zudem das Startrecht, an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii am 9. Oktober teilnehmen zu dürfen. Die 34-Jährige lief nach 8:38,29 Stunden ins Ziel und distanzierte die Konkurrenz dabei um mehr als 20 Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist so großartig“, sagte die Siegerin im Zielinterview. „Eine solche Zeit habe ich auf diesem Kurs überhaupt nicht erwartet.“ Auf ihrem Instagram-Profil schrieb die Heidelbergerin: „Das macht mich sprachlos und ich bin extrem stolz auf meine Vorstellung.“

Laura Philipp, hier beim HeidelbergMan, wurde Europameisterin. © Pix

Bereits nach dem Schwimmen (3,8 km) befand sich Philipp nach einer Spitzenleistung auf den vorderen Plätzen, wobei dieser Abschnitt sonst nicht zu ihren Stärken zählt. Auf der 180 Kilometer langen Radstrecke war die Heidelbergerin Teil einer dreiköpfigen Spitzengruppe, ehe Philipp nach dem Wechsel auf die Laufstrecke dann die alleinige Führung übernahm und sukzessive bis zum Ziel ausbaute. Den abschließenden Marathon absolvierte Philipp in 2:52,45 Stunden. Dabei legte sie Kilometer-Zeiten von um die vier Minuten auf den Asphalt, Jocelyn McCauley (USA/8:59,26) und Imogen Simmonds (SUI/9:02,52) konnten da nicht mehr folgen.

Für die Hawaii-Vierte von 2019 war es der zweite Sieg im dritten Wettkampf über die Langdistanz. Das Rennen 400 Kilometer nördlich von Helsinki wurde als reiner Frauen-Wettkampf ausgetragen. jab/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2